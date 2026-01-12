Mo | Beirut ' consigliere locale ucciso in attacco Idf nel sud del Libano'

Un consigliere del comune di Bint Jbeil nel Libano meridionale è stato ucciso in un attacco delle Forze di Difesa Israeliane (IDF). L'episodio si è verificato ieri nel sud del Libano, contribuendo a una situazione di tensione nella regione. Questa notizia evidenzia la fragilità della stabilità locale e le conseguenze di conflitti in aree di frontiera.

Beirut, 12 gen. (Adnkronos) - Un consigliere del comune di Bint Jbeil, nel Libano meridionale, è stato ucciso ieri in un attacco delle Idf. Lo ha reso noto il ministero della Salute libanese, aggiungendo che nello stesso attacco è stato colpito anche un motociclista, trasportato successivamente in ospedale in gravi condizioni.

