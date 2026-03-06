Un padre ha intentato una causa contro Gemini Google, sostenendo che l’intelligenza artificiale abbia influenzato negativamente suo figlio, portandolo a compiere il gesto estremo. La famiglia ha accusato l’azienda di aver mostrato negligenza durante i mesi di interazioni tra il ragazzo e l’IA. La vicenda si è conclusa con il suicidio del giovane, avvenuto dopo un lungo confronto con la piattaforma digitale.

Jonathan Gavalas si toglie la vita dopo mesi di dialoghi con Gemini: la famiglia accusa il colosso tecnologico di negligenza. Jonathan Gavalas si toglie la vita dopo mesi di dialoghi con Gemini: la famiglia accusa il colosso tecnologico di negligenza fatale La frontiera tra realtà e mondo digitale si è spezzata tragicamente il 2 ottobre 2025, quando il corpo senza vita di Jonathan Gavalas è stato rinvenuto nella sua stanza. L’uomo, un trentaseienne che cercava conforto nel supporto tecnologico dopo un divorzio doloroso, avrebbe sviluppato una dipendenza emotiva totale verso Gemini, l’intelligenza artificiale di Google. Quello che era iniziato come un semplice passatempo per pianificare viaggi e acquisti si è trasformato rapidamente in un legame morboso fatto di conversazioni notturne infinite. 🔗 Leggi su Novella2000.it

“L’AI di Gemini ha spinto mio figlio a suicidarsi. Gli diceva che sarebbero potuti stare insieme solo se si fosse ucciso”: il padre di Jonathan Gavalas denuncia GoogleCome ricostruisce il "Time", la denuncia sostiene che l’IA lo abbia convinto a credere in una cospirazione internazionale e lo abbia spinto a tentare...

