Disney fa causa a Google | i suoi personaggi usati per l’IA senza permesso

Disney ha intentato una causa contro Google, accusando l'azienda di aver utilizzato i suoi personaggi per scopi legati all'intelligenza artificiale senza autorizzazione. La disputa sottolinea le tensioni crescenti tra il settore dell'intrattenimento e la tecnologia, evidenziando questioni legali e di proprietà intellettuale legate all'uso non autorizzato di contenuti protetti.

La battaglia legale tra giganti della tecnologia e dell’entertainment è appena entrata in una nuova, scottante fase. Disney ha alzato la voce contro Google con una lettera di diffida formale, inviata poche ore prima dell’annuncio di una partnership strategica con OpenAI. L’accusa è violazione massiccia del copyright attraverso l’uso non autorizzato dei suoi personaggi più iconici per addestrare e alimentare i servizi di intelligenza artificiale di Mountain View. La tempistica della mossa non è casuale. Mentre Sam Altman, CEO di OpenAI, dichiarava un vero e proprio codice rosso interno per spingere i suoi team a migliorare ChatGPT di fronte alla crescente superiorità del modello Gemini 3 Pro di Google, Disney annunciava pubblicamente un accordo con la stessa OpenAI per integrare Topolino e altri personaggi leggendari all’interno di Sora, il generatore video basato su AI. 🔗 Leggi su Screenworld.it