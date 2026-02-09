Sanremo | Conte ' Paese all' asta e zero politiche industriali ecco perché parlano di Pucci'

La situazione in Italia si fa sempre più critica. Giuseppe Conte denuncia che il Paese è in vendita e senza politiche industriali da oltre tre anni. In un intervento, ha sottolineato come la produzione industriale sia crollata negli ultimi 32 mesi, lasciando il Paese in difficoltà. Intanto, si parla di Pucci, ma il vero problema rimane il declino economico e le mancate strategie per rilanciare l’industria nazionale.

Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Stanno mandando il Paese all'asta dopo 32 mesi di crollo della produzione industriale. Con i finti sovranisti al Governo abbiamo ben 429 aziende italiane in un solo anno che hanno fatto fusioni o sono state acquisite da imprese estere, da Tim finita in mano agli americani a IP agli azeri. C'è un boom di aziende in liquidazione giudiziale (+38% rispetto al 2022), la cassa integrazione dilaga, i lavoratori a zero ore perdono 6mila euro netti in media". Lo scrive sui social Giuseppe Conte. "La fotografia scattata oggi dal DataRoom di Milena Gabanelli e sul Sole 24 Ore è allarmante e descrive l'assenza di politiche industriali: tagli alle imprese per deviare i fondi sul Riarmo, decreto bollette non pervenuto mentre l'energia in Italia costa il 30% in più rispetto al resto d'Europa, il pasticcio su misure per l'innovazione aziendale come Transizione 4.

