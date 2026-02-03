Rigassificatore onshore Di Bello | Taranto ancora una volta prigioniera di politiche industriali obsolete

Oggi è stata avviata ufficialmente la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il nuovo rigassificatore onshore a Taranto. Si tratta di un progetto da 12 miliardi di metri cubi all’anno, che punta a portare avanti un’industria energetica più moderna. Tuttavia, il sindaco Di Bello commenta che la città è ancora ingabbiata in politiche industriali vecchie e poco lungimiranti. La decisione apre un nuovo capitolo nel dibattito sulla crescita e la tutela ambientale in zona.

È stata avviata oggi la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per un nuovo progetto di rigassificatore onshore da 12 miliardi di metri cubi l'anno, previsto nel territorio di Taranto. Un'ipotesi che riaccende il dibattito sul futuro industriale della città e che solleva forti perplessità sul piano ambientale, sanitario e sociale. Come emerge dalla documentazione pubblicata con l'avviso di avvio del procedimento, "secondo quanto dichiarato dal proponente, 3,5 miliardi di metri cubi annui sarebbero destinati alle acciaierie ex Ilva". Un dato che, per molti, conferma la continuità di un modello di sviluppo già ampiamente contestato.

