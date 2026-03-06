Letture per i bambini Teresa Fregola legge le avventure degli animali del bosco

A marzo, alla biblioteca comunale Tebaldi di Ferrara, si svolgeranno letture settimanali dedicate ai bambini dai tre ai dieci anni. Teresa Fregola sarà presente per leggere le avventure degli animali del bosco durante gli incontri programmati nel mese. Le iniziative si svolgeranno ogni settimana e sono aperte ai giovani lettori interessati a scoprire storie legate alla natura.