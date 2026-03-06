Letture per i bambini Teresa Fregola legge le avventure degli animali del bosco
A marzo, alla biblioteca comunale Tebaldi di Ferrara, si svolgeranno letture settimanali dedicate ai bambini dai tre ai dieci anni. Teresa Fregola sarà presente per leggere le avventure degli animali del bosco durante gli incontri programmati nel mese. Le iniziative si svolgeranno ogni settimana e sono aperte ai giovani lettori interessati a scoprire storie legate alla natura.
Saranno dedicate alle avventure degli animali del bosco gli appuntamenti del mese di marzo con le letture settimanali per i bambini dai tre ai dieci anni alla biblioteca comunale Tebaldi di Ferrara. Il prossimo appuntamento è in programma per martedì 10 alle 17, in compagnia di Teresa Fregola, che intratterrà i piccoli partecipanti con tante narrazioni animate. L'iniziativa è a partecipazione gratuita, con prenotazione da effettuare contattando la biblioteca Tebaldi al numero 0532 64215 o scrivendo a [email protected].
