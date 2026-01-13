Le piazze del sapere | sabato 17 gennaio a Palomar Leggere la pace letture e laboratorio per bambini

Sabato 17 gennaio a Palomar si svolge “Leggere la pace”, un evento dedicato ai bambini con letture e un laboratorio. L’iniziativa fa parte delle “Piazze del sapere” e offre un’occasione per avvicinare i più giovani ai temi della pace attraverso attività educative e coinvolgenti. Un momento di condivisione e apprendimento pensato per stimolare la riflessione e la creatività dei bambini in un ambiente sereno e familiare.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – . Prosegue la rassegna di promozione della lettura promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno. Secondo appuntamento sabato 17 gennaio dalle 16,30 alle 19 a Palomar – Casa della Cultura a cura dell’associazione Il Sillabo Prosegue a San Giovanni Valdarno la rassegna Le piazze del sapere, il ciclo di incontri dedicato alla promozione della lettura promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno, con il coinvolgimento dell’Accademia Valdarnese del Poggio e dell’associazione Il Sillabo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le piazze del sapere: sabato 17 gennaio a Palomar “Leggere la pace”, letture e laboratorio per bambini Leggi anche: Tornano le Piazze del Sapere. Cinema, teatro e letteratura. Sabato primo appuntamento Leggi anche: Laboratorio di letture per bambini 'La casa dei mostri. Tutti giù per terra' Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tornano le Piazze del Sapere. Cinema, teatro e letteratura. Sabato primo appuntamento; Tornano a gennaio Le Piazze del Sapere: si riparte con “Ulisse e la zanzara” tra cinema, teatro e letteratura; San Giovanni, la rassegna Le Piazze del Sapere riaccende la stagione culturale: primo appuntamento con Ulisse e la zanzara a Palomar; Roma torna in piazza: presidio contro l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela. Le piazze del sapere: sabato 17 gennaio a Palomar “Leggere la pace”, letture e laboratorio per bambini - Arezzo, 13 gennaio 2026 – Le piazze del sapere: sabato 17 gennaio a Palomar “Leggere la pace”, letture e laboratorio per bambini. lanazione.it

Tornano le piazze del sapere. Cinema, teatro e letteratura. Sabato primo appuntamento - Cinema, teatro e letteratura nel primo appuntamento dell’anno de "Le piazze del Sapere", la rassegna promossa dal Comune di San Giovanni in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop cittadina. msn.com

Concluso il calendario del Natale, la città saluta la pista di pattinaggio e recupera la Befana. Sabato primo appuntamento delle Piazze del Sapere e spettacolo teatrale Lisistrata - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.