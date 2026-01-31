Cardinale chiude accordo con Comvest Elliot esce dal consiglio di amministrazione del Milan

Questa mattina il club rossonero ha annunciato di aver concluso un accordo con la società di investimento Comvest. Contestualmente, Elliot ha deciso di uscire dal consiglio di amministrazione del Milan, segnando un passo importante nel rinnovamento della gestione e delle finanze del club.

Il Milan ha completato un'operazione strategica che ridefinisce la sua struttura finanziaria e di governance. Gerry Cardinale, presidente del club tramite la società RedBird Capital Partners, ha portato a termine il rifinanziamento del debito originariamente sottoscritto nel 2022 con il fondo Elliott. L'operazione, che ha visto l'ingresso di Comvest Credit Partners come nuovo finanziatore istituzionale, ha un valore complessivo di 550 milioni di euro. Il finanziamento sostituisce il vendor loan precedentemente concesso da Elliott, in un passaggio che segna un cambio di marcia nel rapporto tra il club e il fondo americano guidato dalla famiglia Singer.

