Leonardo Maria Del Vecchio la mossa per risolvere la disputa sull' eredità | nel mirino le quote dei fratelli

Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di EssilorLuxottica Leonardo Del Vecchio, sarebbe vicino a raggiungere un accordo per acquisire le quote di due fratelli nella holding di famiglia Delfin. L’operazione, preannunciata dallo stesso imprenditore, potrebbe porre fine a una lunga disputa sull’eredità. L’annuncio di Leonardo Maria Del Vecchio In un’intervista concessa al Financial Times, Leonardo Maria Del Vecchio ha annunciato di essere vicino a un accordo per acquistare le quote di due suoi fratelli nella holding di famiglia Delfin. “Siamo vicini a concordare un prezzo“, ha dichiarato Del Vecchio, spiegando di essere pronto a fare... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Leonardo Maria Del Vecchio compra ancora titoli di Leone Film Group e sale al 19,45%Lmdv Capital ha acquistato il 4,46% delle azioni dalla holding della famiglia Leone Alchimia. La mossa rafforza la presenza del giovane imprenditore nel settore dei media dopo l’ingresso nei giornali ... milanofinanza.it

Delfin, Leonardo Maria Del Vecchio vicino a rilevare quote dei fratelli Luca e Paola(Teleborsa) - Leonardo Maria Del Vecchio ha detto di essere vicino a un accordo per rilevare le quote di due dei suoi fratelli in Delfin, la holding di famiglia che controlla EssilorLuxottica e ha u ... borsa.corriere.it

