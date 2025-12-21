L'ingresso di Mads Mikkelsen in What Happens At Night non è solo una notizia di casting, ma un'indicazione precisa del tono e dell'ambizione del nuovo progetto di Martin Scorsese. Mads Mikkelsen si unisce al cast di What Happens At Night, il nuovo thriller psicologico diretto da Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Il progetto Apple, tratto dal romanzo di Peter Cameron, si prepara alle riprese, con un tono decisamente ben dichiarato. Un attore che rafforza l'identità del film L'arrivo di Mads Mikkelsen nel nuovo film di Martin Scorsese aggiunge una sfumatura inquieta e sofisticata a un progetto che, fin dall'inizio, si è presentato come un thriller psicologico costruito sul disequilibrio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mads Mikkelsen insieme a DiCaprio e Lawrence nel nuovo film di Martin Scorsese, “What Happens At Night”

