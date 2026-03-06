Lenzuola bianche sulla nuova piazza | Ma qui serve soprattutto sicurezza

Dalla nuova piazza, diverse persone hanno steso lenzuola bianche sui balconi e dalle finestre, creando un contrasto visivo con l’ambiente circostante. Sul posto sono presenti anche alcuni spettatori, che indossano fazzoletti attorno al collo o sulle spalle. La presenza di queste lenzuola e fazzoletti è visibile chiaramente a chi osserva la scena.

Dai balconi e dalle finestre affacciate sulla piazza le lenzuola. Sulle spalle e attorno al collo degli spettatori, invece, un fazzoletto. "A Sesto sventola bandiera bianca", recitava lo slogan del comitato Riprendiamoci piazza Trento e Trieste, che ieri ha organizzato questo presidio durante l'inaugurazione dello spazio rinnovato. Mesi di cantiere per ridare forma a quella che, ormai da tre anni, è la zona più calda della città tra spaccio, risse, rapine e degrado. "Piazza giardino" si legge ora sull'intestazione dopo un intervento che ha visto un finanziamento di 550mila euro da parte di Regione Lombardia: nuova fontana circolare con luci tricolore, aiuole estese a raso per "diminuire attivamente l'effetto isola di calore", percorsi drenanti.