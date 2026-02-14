Il ministro degli Esteri Antonio Tajani dice che gli Stati Uniti devono impegnarsi di più sulla difesa aerea in Ucraina. La sua richiesta nasce dal fatto che, in questi mesi, l’Europa, il Canada e il Regno Unito hanno rafforzato il loro sostegno a Kiev, anche se le trattative di pace sono appena cominciate. Nella conferenza a Monaco, Tajani ha evidenziato come l’unità tra i Paesi si sia rafforzata in questa fase delicata del conflitto.

(Agenzia Vista) Monaco, 13 febbraio 2026 "Sull'Ucraina è emersa l'unità degli europei e dei canadesi, nonché dei britannici nel continuare a sostenere Kievin questo momento difficile di inizio di trattativa. Per quanto riguarda l'Italia, anche con Zelensky ci siamo soffermati, durante e dopo, a parlare di quello che noi possiamo fare per il settore energetico per alleviare le difficoltà che ci sono dopo gli attacchi russi alla rete elettrica. Noi abbiamo già inviato boiler e generatori e continueremo a inviarli. Per quanto riguarda invece la fase successiva alla trattativa, l'altro tema sul quale sono intervenuto è quello della sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Guerra Ucraina, Tajani: "Per garantire sicurezza serve impegno Usa soprattutto su difesa aerea"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, promette di rafforzare la difesa aerea del paese.

