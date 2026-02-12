Il Centro chiavi di piazza della Rocca si trasferisce | Il nostro cuore resta qui ma serve un locale più grande

Il Centro chiavi di piazza della Rocca lascia la sede storica e si sposta in via Garbini. I titolari assicurano che il cuore del negozio resta a Viterbo, anche se ora serve un locale più grande per poter meglio servire i clienti. La decisione segna un passo importante per questa attività che fa parte della vita di molte generazioni.

Un pezzo di storia che cresce e si trasforma. Il Centro chiavi di Viterbo, punto di riferimento per intere generazioni di viterbesi, si prepara a lasciare la storica sede di piazza della Rocca per trasferirsi in via Garbini. Una scelta ponderata, quasi obbligata, per una realtà che ha saputo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

