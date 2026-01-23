Mika torna con il nuovo album Hyperlove | coinvolgente allegro guidato da un forte senso di libertà creativa La video-intervista

Mika torna con il suo nuovo album, Hyperlove, un progetto che esprime libertà creativa e energia positiva. Con sonorità coinvolgenti e un’atmosfera allegra, l’artista continua a confermare la sua capacità di comunicare emozioni autentiche attraverso la musica. In questa video-intervista, vengono approfonditi i temi e le ispirazioni dietro il disco, offrendo uno sguardo diretto e sincero sul suo percorso artistico.

(askanews) – Coinvolgente, allegro e vibrante, Mika torna a fare musica con una grande potenza emotiva che si sprigiona in Hyperlove il nuovo album guidato da un forte senso di libertà creativa. «Era così chiaro che volevo mettermi un po’ alla ricerca della luce, dei colori, della luce, di questa sensazione di euforia, di elettricità, di dire “ok, lascia stare, posso dimenticare totalmente i pregiudizi commerciali, i formati commerciali”. Quello che funziona, non funziona. Who cares? Facciamo e faccio qualcosa di estremo, come se fosse un romanzo, dove mi chiedo sinceramente una domanda. Sei felice?» Creare qualcosa per il gusto di farlo. 🔗 Leggi su Amica.it

