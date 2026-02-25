Tyke elefantessa ribelle Il nuovo libro di Cortonesi

Tyke, l'elefantessa ribelle, ha ispirato il nuovo libro di Cortonesi, presentato sabato scorso a Muschio Fest. La causa? la volontà di raccontare la sua storia e sensibilizzare sul tema del rispetto animale. Il volume sarà disponibile nelle librerie indipendenti, sul sito di Cronache Ribelli e durante gli eventi di presentazione. La pubblicazione mira a coinvolgere i lettori con storie di libertà e resistenza.

Ha presentato il suo libro sabato scorso durante una nuova data di Muschio Fest, adesso il nuovo volume di Francesco Cortonesi sarà acquistabile nel circuito delle librerie indipendenti, nel sito di Cronache Ribelli o durante le presentazioni. I proventi verranno devoluti in campagne a difesa degli animali. Un libro illustrato che intreccia la storia di Tyke, elefantessa ribelle del circo, con una ricostruzione ampia e documentata delle forme di sfruttamento e resistenza degli elefanti nel mondo contemporaneo. Tyke è la protagonista del nuovo libro di Francesco Cortonesi, autore, insegnante ed attivista aretino.