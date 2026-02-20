Sosta selvaggia e veicoli elettrici il bilancio dei controlli

La Polizia Locale ha identificato una sosta selvaggia e ha verificato i veicoli elettrici tra via Sant’Antonio Abate e piazza Carlo III. Il fatto è avvenuto a causa delle continue segnalazioni di auto parcheggiate in modo irregolare e della crescita dei mezzi elettrici in circolazione. Durante i controlli, sono state multate diverse vetture e sono stati controllati numerosi scooter e biciclette elettriche. Le operazioni proseguiranno per garantire maggiore ordine nel quartiere. Le autorità intendono intensificare le verifiche nelle prossime settimane.

La Polizia Locale ha effettuato un'attività di controllo mirata a contrastare la sosta irregolare nell'area compresa tra via Sant'Antonio Abate e piazza Carlo III e a verificare la regolarità dei veicoli elettrici. All'operazione hanno partecipato gli agenti del Gruppo Intervento Territoriale, dell'unità operativa San Lorenzo e il personale addetto ai verbali e ai veicoli abbandonati. Sono 29 i veicoli per i quali è stata disposta la rimozione forzata, tra cui 4 risultati abbandonati e 2 sottoposti a sequestro amministrativo. Per quanto riguarda i controlli sui veicoli elettrici, effettuati in collaborazione con il personale del Ministero dei Trasporti, sono state accertate 26 violazioni.