Altavilla Irpina incontro pubblico sul ruolo sociale della comunità con Don Patriciello

Altavilla Irpina si appresta a ospitare un incontro pubblico il 16 dicembre 2025, dedicato al ruolo sociale di cittadini e comunità. L'evento, intitolato “Essere realtà sociale: cittadini e comunità”, vedrà la partecipazione di Don Patriciello e si propone di riflettere sull'importanza della solidarietà e della partecipazione attiva nel tessuto sociale locale.

Altavilla Irpina si prepara a ospitare una giornata dedicata al tema "Essere realtà sociale: cittadini e comunità", in programma martedì 16 dicembre 2025. L'iniziativa è promossa dal Forum dei Giovani di Altavilla Irpina, dal Comune e dal Gruppo Scout Altavilla 1.

