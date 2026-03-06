Lega mobilita | 20 eventi per il referendum sulla giustizia

La Lega ha organizzato più di venti eventi nel territorio parmense fino al 20 marzo per sostenere il referendum sulla giustizia. La mobilitazione coinvolge diverse località e mira a raccogliere consensi a favore della consultazione popolare. Gli appuntamenti sono distribuiti in vari quartieri e paesi, con obiettivi di partecipazione e sensibilizzazione sulla questione.

La Lega ha lanciato una mobilitazione capillare nel territorio parmense, con oltre vent' appuntamenti previsti entro il 20 marzo per sostenere il referendum sulla giustizia. Questa campagna di proselitismo politico mira a spiegare le ragioni del sì attraverso incontri pubblici e gazebo sparsi in varie località della provincia. L'iniziativa parte da Palanzano, Fornovo e Parma, estendendosi poi a numerosi comuni fino al termine previsto. L'obiettivo dichiarato è restituire ai cittadini una magistratura indipendente e credibile, senza indebolire l'azione penale. La segreteria provinciale sta organizzando un calendario fitto che trasforma piazze e sale comunali in laboratori di consapevolezza civile.