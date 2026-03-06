Lega in crisi | Benza lascia il Carroccio per Futuro Nazionale

Nella provincia di Imperia, un membro della Lega ha annunciato il suo passaggio a Futuro Nazionale, provocando una rottura all’interno del partito locale. La decisione si inserisce in un quadro di tensioni crescenti tra le forze politiche della zona, mentre il mutamento di schieramento configura un nuovo scenario nel panorama politico del Ponente. La situazione rappresenta un’ulteriore evoluzione nel quadro regionale.

Il terremoto politico che ridefinisce il panorama del Ponente. Nella provincia di Imperia, una scossa politica sta rimodellando l’assetto delle forze locali, segnando una frattura significativa all’interno della Lega. Francesco Benza, figura chiave come vicesindaco di Riva Ligure e assessore al Turismo, ha deciso di abbandonare le file del Carroccio dopo un percorso iniziato nel 2009 per unirsi a Futuro Nazionale. Questa mossa non è isolata ma si inserisce in un contesto più ampio di malcontento verso la direzione nazionale guidata da Matteo Salvini. Il movimento guidato da Roberto Vannacci sta raccogliendo consensi tra i leghisti stanchi dell’attuale linea politica, creando un vuoto organizzativo nella struttura provinciale mentre il segretario Antonio Federico non si ricandida alla guida. 🔗 Leggi su Ameve.eu

