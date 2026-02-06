Il deputato pisano Edoardo Ziello lascia la Lega e passa a ' Futuro Nazionale' di Vannacci

Edoardo Ziello cambia casacca. Dopo aver lasciato la Lega, il deputato pisano si unisce a 'Futuro Nazionale' di Vannacci. La decisione arriva dopo mesi di tensioni e rumors di un possibile addio. Ora Ziello si schiera con il nuovo movimento, segnando una svolta nella sua carriera politica.

Era annoverato fra i 'vannacciani' e dopo lo strappo definitivo del 'Generale', con il lancio di 'Futuro Nazionale' e l'uscita dalla Lega, era nell'aria che potesse accadere. Oggi, 6 febbraio, il deputato pisano Edoardo Ziello segue Roberto Vannacci nel nuovo partito di destra, scendendo anche.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Roberto Vannacci lascia la Lega prima del previsto.

Roberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega e ha presentato il suo nuovo movimento, Futuro Nazionale.

Argomenti discussi: Il paradosso Vannacci, da traino ad affossatore della Lega toscana; Elena Meini, la leghista sacrificata dal ciclone Vannacci: Resto con la Lega dei valori e del territorio; Nuovi posizionamenti e vecchie inquietudini; ‘Futuro nazionale’ di Vannacci e Lega Salvini a rischio in Toscana.

Ideputati leghisti Edoardo Ziello e Roberto Sasso, ritenuti vicini a Roberto Vannacci, e Emanuele Pozzolo (ex FdI già passato tra le file di Futuro Nazionale) hanno sottoscritto un emendamento al decreto Ucraina che chiede "la soppressione totale dell'impegn facebook

Vannacci e i suoi seguaci: chi va, chi resta e chi aspetta. Emanuele Pozzolo, ex FdI e oggi misto, ha già deciso: "Vannacci può essere il Charles de Gaulle italiano". In attesa Rossano Sasso ed Edoardo Ziello. x.com