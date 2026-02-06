Il deputato pisano Edoardo Ziello lascia la Lega e passa a ' Futuro Nazionale' di Vannacci

Da pisatoday.it 6 feb 2026

Edoardo Ziello cambia casacca. Dopo aver lasciato la Lega, il deputato pisano si unisce a 'Futuro Nazionale' di Vannacci. La decisione arriva dopo mesi di tensioni e rumors di un possibile addio. Ora Ziello si schiera con il nuovo movimento, segnando una svolta nella sua carriera politica.

Era annoverato fra i 'vannacciani' e dopo lo strappo definitivo del 'Generale', con il lancio di 'Futuro Nazionale' e l'uscita dalla Lega, era nell'aria che potesse accadere. Oggi, 6 febbraio, il deputato pisano Edoardo Ziello segue Roberto Vannacci nel nuovo partito di destra, scendendo anche.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

