leclerc guida le libere a melbourne ferrari doppietta a verstappen

Nella prima sessione di prove libere a Melbourne, Leclerc si posiziona al vertice, mentre la Ferrari ottiene una doppietta davanti a Verstappen. La sessione mostra una Ferrari che si dimostra competitiva, anche se presenta ancora alcuni aspetti da migliorare. La pista australiana accoglie i piloti e le squadre, preparando il terreno per le qualifiche e le gare a seguire.

In apertura del weekend australiano, la prima sessione di prove libere mette in mostra una Ferrari competitiva ma non priva di prove da risolvere. Charles Leclerc guida la classifica, precedendo di pochi decimi Lewis Hamilton, mentre i reparti sportivi intrecciano valutazioni aerodinamiche e strategie energetiche in vista delle qualifiche. I riscontri immediati segnalano comunque un buon livello di affidabilità per le nuove configurazioni, con segnali incoraggianti ma ancora da confermare sui long-run e sui settaggi di ricarica energetica. Charles Leclerc è il pilota più rapido, fermando il cronometro a 1:20.267 con mescola soffice e lasciando agli avversari solo spunti (0. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

