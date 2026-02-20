LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc velocissimo Verstappen guida il gruppo degli inseguitori

Charles Leclerc ha stabilito il miglior tempo durante il test di Sakhir 2026, rivelando una performance molto veloce. La causa è il setup ottimizzato della sua monoposto, che gli permette di spingere al massimo in pista. Verstappen si trova in seconda posizione, seguito da Norris, che però ha commesso un errore in curva 10 mentre cercava di migliorare il suo giro. La sessione continua con le vetture che cercano di affinare i tempi e trovare il miglior assetto prima dell’inizio della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 1'33?593 per Leclerc, mentre Norris stava migliorando e ha commesso un errore in curva-10. 15.27 Leclerc cambia le gomme e torna in pista. Vedremo se sarà un altro time-attack o se si dedicherà a un long run. 15.26 Russell, invece, si sta dedicando a un long run, sul passo dell'1'38" alto con la Mercedes. 15.25 Leclerc si rilancia in pista per un nuovo giro veloce, ma sbaglia alla frenata di curva-1, andando lungo. Tempo non velocissimo di Verstappen in 1'34?222. 15.23 Norris migliora con la McLaren e si porta in quarta posizione a 0?837, perdendo anche lui non poco nel t-2 e nel t-3 rispetto alla Ferrari.