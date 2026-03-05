Stanotte in Australia si sono svolte le prime prove libere del campionato di Formula 1, segnando l’inizio della stagione. Le sessioni hanno visto in azione i piloti delle varie scuderie, con alcuni di loro che hanno mostrato tempi più veloci rispetto ad altri. Tra i protagonisti c’è chi ha dichiarato di puntare alla vittoria durante l’intera gara.

Si scaldano i motori della Formula 1. Stanotte al via il campionato con le prove libere del GP di Melbourne, primo appuntamento del Mondiale. Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo sono in programma le prove libere del primo Gran Premio della nuova stagione automobilistica. È il momento di scendere in pista con la nuova stagione della F1. Quello in partenza è il campionato mondiale automobilistico segnato dalla rivoluzione regolamentare più grande della storia recente di questo sport. La prima gara in programma nel weekend è prevista a Melbourne, in Australia, e rappresenta la prima delle 24 tappe di un campionato che si preannuncia ricco di sorprese e incognite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - F1, stanotte al via il Mondiale con le prove libere del GP di Melbourne. Leclerc: “L’obiettivo è vincere”

Leggi anche: Gp d’Australia di F1, tutto pronto a Melbourne: via al primo appuntamento del Mondiale

Leggi anche: Formula 1, Gp Melbourne: orari delle prove libere e dove vederle in tv

Altri aggiornamenti su F1 stanotte al via il Mondiale con le....

Temi più discussi: F1 tra incognite e meravigliose follie: perché non potete perdere la 'prima puntata' del Mondiale; F1 2026, conto alla rovescia per l'Australia: chi sorride e chi meno?; Festa grande per la Formula 1 a Melbourne: l'arrivo dei piloti e il tripudio dei tifosi; Il messaggio di Hamilton che non può non esaltare tutti gli appassionati di F1.

F1, via al Mondiale con il Gp d'Australia: data, orario e dove vederlo in tv e in streamingA Melbourne, sul circuito semicittadino dell'Albert Park, prenderà il via la nuova stagione con le Ferrari a caccia di riscatto: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

F1, alzate il volume: la nuova sigla del Mondiale 2026Come da tradizione, ecco il jingle del Mondiale alla vigilia del primo gran premio della nuova stagione di F1. Allora non vi resta che alzare il volume e prepararvi a scendere in pista! Il VIDEO. sport.sky.it

A guidare l’azione di Mitsubishi Electric, società leader mondiale nella produzione e commercializzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non è solo il progresso tecnologico. Assume infatti un’importanza sempre crescente il principio di “trade-on - facebook.com facebook

Pallavolo Fivb - Il Campionato Mondiale cambia denominazione dal 2027 si chiamerà Coppa del Mondo x.com