Lecce-Parma domenica 11 gennaio 2026 ore 12 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Scontro salvezza al Via del Mare

Domenica 11 gennaio 2026 alle 12:30 si affrontano Lecce e Parma al Via del Mare, in un match di Serie A valido per la salvezza. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta casalinga e cercano punti fondamentali per migliorare la loro posizione in classifica. Di seguito, le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per un incontro decisivo per il proseguimento della stagione.

Nel lunch match domenicale di Serie A al Via del Mare va in scena lo scontro salvezza tra Lecce e Parma, entrambe reduci da un ko casalingo. Partiamo dai salentini che non sono riusciti a fare punti contro la Roma che si è imposta per 0-2 senza troppi problemi. La squadra di mister Eusebio Di

Lecce-Parma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Dopo la sconfitta con la Roma i salentini cercano il riscatto e punti salvezza.

