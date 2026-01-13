Unghie inverno 2026 | i colori di tendenza e le manicure da imitare

Scopri le tendenze delle unghie per l'inverno 2026, con colori e stili che si adattano a ogni occasione. Dal classico black cherry ai finish velluto e metallizzati, questa guida presenta le manicure più in voga della stagione, offrendo spunti eleganti e raffinati per valorizzare le tue mani durante i mesi più freddi.

Tendenze unghie per il 2026: i 10 colori, design e forme che vedrai ovunque nel nuovo anno - Per chi segue da vicino le tendenze nail, l’inizio di un nuovo anno è da sempre sinonimo di nuova ispirazione. cosmopolitan.com

Gli smalti must dell'inverno 2026 - Manicure black cherry, metallica o a effetto polvere di stelle: ecco gli smalti must dell'inverno 2026 e le idee a cui ispirarsi. youmedia.fanpage.it

Ilary Blasi lancia la manicure dark dell'inverno 2026: smalto nero e un look minimal che conquista. Perfetta per l'inverno, anche per i look più casual. Unghie corte, nere e senza fronzoli: Ilary detta la tendenza per affrontare l'inverno con eleganza. - facebook.com facebook

