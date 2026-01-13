Unghie inverno 2026 | i colori di tendenza e le manicure da imitare
Scopri le tendenze delle unghie per l'inverno 2026, con colori e stili che si adattano a ogni occasione. Dal classico black cherry ai finish velluto e metallizzati, questa guida presenta le manicure più in voga della stagione, offrendo spunti eleganti e raffinati per valorizzare le tue mani durante i mesi più freddi.
Quale manicure scegliere per l'inverno 2026? Smalto black cherry, a effetto velluto o metallico: ecco le tendenze di stagione, i colori must e le idee a cui ispirarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Unghie Natale 2025: i colori di tendenza e le manicure a tema a cui ispirarsi
Leggi anche: Le 5 manicure per Halloween della Coach delle Unghie: colori, nail art da copiare e gli errori da non fare
Unghie gennaio 2026, 14 idee per la manicure da provare nel nuovo anno. FOTO; Unghie 2026: 10 tendenze manicure, colori e smalti per il nuovo anno; Mani da star, le manicure che dettano le tendenze per quest’inverno; Unghie inverno 2026: foto, idee e nail art della stagione per la prossima manicure.
Cloud Dancer: Pantone rilancia le unghie bianche - Pantone ha scelto per il 2026 il colore Cloud Dancer, un bianco arioso ed essenziale che esprime eleganza e versatilità anche sulle unghie. amica.it
Tendenze unghie per il 2026: i 10 colori, design e forme che vedrai ovunque nel nuovo anno - Per chi segue da vicino le tendenze nail, l’inizio di un nuovo anno è da sempre sinonimo di nuova ispirazione. cosmopolitan.com
Gli smalti must dell'inverno 2026 - Manicure black cherry, metallica o a effetto polvere di stelle: ecco gli smalti must dell'inverno 2026 e le idee a cui ispirarsi. youmedia.fanpage.it
Ilary Blasi lancia la manicure dark dell'inverno 2026: smalto nero e un look minimal che conquista. Perfetta per l'inverno, anche per i look più casual. Unghie corte, nere e senza fronzoli: Ilary detta la tendenza per affrontare l'inverno con eleganza. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.