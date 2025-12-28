Infortuni Darmian Acerbi le ultime novità sui loro possibili rientri

Aggiornamenti sugli infortuni di Darmian e Acerbi: ecco le ultime notizie sui loro potenziali rientri in gruppo. La redazione di Inter News 24 fornisce un quadro sulla situazione attuale, analizzando le prospettive di recupero e le tempistiche previste. Restate informati per conoscere gli sviluppi e le possibilità di reinserimento dei giocatori nelle prossime competizioni.

Inter News 24 in gruppo. Ecco quando potrebbero tornare a disposizione di mister Chivu. In casa Beneamata, l'attenzione dello staff medico è rivolta al recupero dei lungodegenti in vista del primo impegno del 2026. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le condizioni di Francesco Acerbi e Matteo Darmian saranno monitorate attentamente nei prossimi giorni per valutare il loro impiego nella sfida contro il Bologna, prevista il 4 gennaio a San Siro. Francesco Acerbi, l'esperto difensore centrale ex Lazio noto per il suo senso della posizione, sembra essere il più vicino al rientro.

