Tutte le ultime novità sui giornalisti spiati di Fanpage

Un nuovo caso di spionaggio colpisce i giornalisti di Fanpage. Dopo aver già scoperto che il loro collega aveva subito un attacco, ora si aggiunge Ciro Pellegrino. Il suo telefono è stato infettato da uno spyware mercenario, confermando che anche lui è finito nel mirino di chi vuole controllare le loro conversazioni. La scoperta mette in allarme tutti i giornalisti che lavorano per il sito.

Anche un secondo giornalista di Fanpage, Ciro Pellegrino, è stato spiato con uno spyware mercenario che ha attaccato il suo telefono.

