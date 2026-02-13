Referendum Gratteri a La7 | Nordio dice che sono un matto? E che gli devo rispondere le conclusioni le trarranno i cittadini

Il procuratore Gratteri ha commentato con tono deciso le affermazioni di Nordio, che lo aveva definito un “matto” e aveva suggerito un test psicoattitudinale. La causa di questa polemica è il suo intervento sul tema del referendum, che ha suscitato reazioni forti. Gratteri ha replicato con ironia, sottolineando che spetta ai cittadini trarre le conclusioni e che lui non si lascia intimidire dalle dichiarazioni. Nel suo modo diretto, ha evidenziato che le parole di Nordio sono state un’auto-giudizio più che una vera critica.

“ Nordio ha detto che mi serve un test psicoattitudinale e che sono un matto? E che gli devo rispondere, si è fatto una domanda e si è dato una risposta, come si diceva in una trasmissione anni fa”. È l’ironica risposta che il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, affida a Corrado Formigli durante la trasmissione Piazzapulita, su La7. Le parole del ministro della Giustizia arrivano nel pieno della bufera scatenata dalle recenti dichiarazioni di Gratteri sul referendum sulla giustizia. In un’intervista al Corriere della Calabria, il magistrato aveva affermato che tra chi voterà Sì ci saranno “gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nicola Gratteri, il procuratore capo di Napoli, replica a Carlo Nordio sulle polemiche legate al referendum sulla giustizia, affermando che “le conclusioni le faranno i cittadini” e criticando le proposte del ministro sui test psicoattitudinali per i magistrati.

La polemica esplode dopo le parole di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli.

