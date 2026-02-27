Gli ascolti su Spotify rivelano che le canzoni di Sanremo 2026 stanno attirando meno attenzione rispetto alle edizioni passate. I dati mostrano un calo nelle streaming delle tracce dei partecipanti, segnalando un interesse ridotto da parte del pubblico. Mentre si susseguono commenti e analisi, i numeri ufficiali evidenziano un trend in crescita di ascolti inferiori alle aspettative.

Nessun brano ha superato il milione di ascolti nel giorno successivo al debutto, a differenza di quanto accaduto in passato Mentre giornalisti, analisti e opinionisti discutono sui dati d’ascolto del Festival di Sanremo 2026, che vedono uno share da record ma una platea di ascoltatori in calo, c’è un dato che forse più di tutti racconta il momento che sta vivendo la kermesse musicale: quello relativo agli ascolti su Spotify Italia dei brani in gara. Nessuna delle canzoni, infatti, è riuscita a superare il milione di ascolti nel giorno successivo al debutto. Il brano più ascoltato è quello di Fedez e Marco Masini, Male necessario, che ha ottenuto 992mila stream nel primo giorno di rilevazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il vero problema di Sanremo 2026 sono le canzoni: ecco che cosa rivelano gli ascolti su Spotify

Sanremo 2026, come stanno andando le canzoni su Spotify

Amore, ossessioni e paure: cosa rivelano davvero i titoli delle canzoni di Sanremo 2026Questa sera Carlo Conti ha svelato i titoli delle canzoni in gara a Sanremo 2026 e gli stessi big, laddove possibile, hanno anticipato qualcosa delle...

Ecco i cantanti di Sanremo 2026 forniti da Carlo Conti al TG1 #rai #sanremo

VIDEO - Ma siamo poi sicuri che il vero spettacolo a Sanremo sia sul palco del teatro Ariston Max Azzolini torna puntuale come ogni anno con le sue incursioni nella città dei fiori, per raccontare tutto quello che lo schermo tv non fa vedere - facebook.com facebook

AGISTON – Sanremo non è un posto per donne. Conti, “non è vero che preferisco gli uomini” x.com