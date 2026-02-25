Rette parallele sono l’amore e la morte | Oscar De Summa intreccia ricordo e fisica quantistica

Domenica 1 marzo prosegue al Teatro Rosaspina di Montescudo la rassegna Oltremisura 2026, a cura de L’Attoscuro, giunta quest’anno alla sua ventiquattresima edizione. Oscar De Summa porta in scena lo spettacolo “Rette parallele sono l'amore e la morte” e lo fa, ancora una volta, partendo dalla sua terra, da un ricordo, per raccontare la storia di una donna scomparsa troppo giovane. Una riflessione guidata dalla fisica quantistica sulla relazione che continua a esistere fra due persone lontane che nel passato hanno vissuto una accanto all’altra senza frequentarsi. Una riflessione sulla vita e sulla morte, sulla paura di andarsene senza lasciare traccia nel mondo e di far cadere i rapporti nell’oblio. Lo spettacolo prende vita dalla figura di Mariarosaria, una ragazza che abitava accanto alla casa dove viveva l’autore da ragazzo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

'Rette parallele - Sono l'amore e la morte' di e con Oscar De Summa a Cascine di Buti

Oscar De Summa indaga la magia di legami indissolubili nel nuovo spettacolo "Rette parallele sono l'amore e la morte"

Alle 21 di stasera, al teatro Rasi di Ravenna, per la 'Stagione dei teatri 2025-2026' va in scena 'Rette parallele. Sono l'amore e la morte', di e con Oscar De Summa, che dopo la pluripremiata

