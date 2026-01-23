Stasera alle 21, al teatro Rasi di Ravenna, va in scena “Rette parallele” di Oscar De Summa, nell’ambito della stagione teatrale 2025-2026. L’opera utilizza la metafora delle rette parallele per esplorare temi legati alla vita, alle scelte e alle direzioni che prendiamo. Un’occasione per riflettere su come le nostre decisioni possano seguire percorsi distinti, ma comunque paralleli nel loro significato.

Alle 21 di stasera, al teatro Rasi di Ravenna, per la ’ Stagione dei teatri 2025-2026 ’ va in scena ’ Rette parallele. Sono l’amore e la morte ’, di e con Oscar De Summa, che dopo la pluripremiata ’Trilogia della provincia’ parte ancora una volta dalla sua terra, da un ricordo, per raccontare la storia di una donna scomparsa troppo giovane, facendone una riflessione sulla vita e sulla morte, sulla paura di andarsene senza lasciare traccia nel mondo e di far cadere i rapporti nell’oblio. A dimostrazione del fatto che tutte le particelle dell’universo sono correlate anche a distanza di tempo e di luogo, c’è un termine della meccanica quantistica, volto a illustrare come, se si mettono in relazione due particelle per un tempo sufficiente, quando si separano restano collegate tra di loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le rette parallele di Oscar De Summa, metafora della vita

Argomenti discussi: Rette parallele sono l'amore e la morte | Intervista a Oscar De Summa; Oscar De Summa al teatro Rasi con Rette parallele. Sono l'amore e la morte; Oscar De Summa porta in scena Rette parallele. Sono l'amore e la morte

Andrea Rizzoli, il figlio di Elonora Giorgi: Le nostre vite procedevamo come rette parallele. La malattia ci ha reso un intricato nodo di emozioni e speranzeChe la mia vita abbia subito fin dall'inizio, e per l'intero svolgimento, eventi di portata extra-ordinaria, fra alti e bassi estremi estranei alla mia volontà, è un dato di fatto evidente. Il ... huffingtonpost.it

Le nostre vite viste come rette paralleleDomani sera con inizio alle 21, l’opera di Oscar De Summa, curata da Ater, chiude la stagione al teatro Troisi di Nonantola Quanto siamo legati fra noi? E quanto – anche senza saperlo – le nostre vite ... ilrestodelcarlino.it

