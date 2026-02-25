Referendum costituzionale a Ortona le ragioni del no con il magistrato Domenico Canosa

Le ragioni del no al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo in un incontro pubblico con il magistrato Domenico Canosa a Ortona. Venerdì 27 febbraio, alle ore 17,30, l'appuntamento nella sala Eden a cura della sezione “Dario Serafini” dell’Anpi di Ortona. “L’iniziativa - evidenziano gli organizzatori - rappresenta un momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza, in un passaggio cruciale per la tutela dell’equilibrio democratico e dei principi costituzionali. Il quesito del referendum costituzionale mira a cambiare sette articoli della Costituzione. L’Anpi quale presidio di democrazia del Paese, invita tutti e tutte a informarsi e a partecipare a questo importante momento di approfondimento per arrivare al voto del 22 e 23 marzo consapevoli della propria scelta”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche:

"Referendum costituzionale, le ragioni del 'no'": appuntamento a Bertinoro con Carlo Sorgi e Davide Conti

Referendum costituzionale, le ragioni del "no": incontro del Pd con Debora Serracchiani e Renzo Orlandi

Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, nasce a Ortona il Coordinamento cittadino per il No; Referendum, tre appuntamenti in Abruzzo promossi dal Comitato regionale Società civile per il NO; Il comitato Sì Riforma di Lanciano si presenta con un convegno.

Ad Arezzo: incontro pubblico sul Referendum Costituzionale «Perché votare no»Arezzo, 25 febbraio 2026 – Appuntamento al Circolo Arci Aurora Venerdì 27 febbraio alle ore 18.00. Ad Arezzo: incontro pubblico sul Referendum Costituzionale «Perché votare no». Arezzo ospiterà un ... lanazione.it

Referendum Giustizia, il Tar ha respinto il ricorso sulla data: si vota il 22 e 23 marzoRoma, 28 gennaio 2026 – È ufficiale: si voterà il 22 e 23 marzo prossimi per il referendum costituzionale della giustizia. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dal Comitato promotore per ... quotidiano.net

Dalle condivisioni delle malattie rare in ricordo del piccolo Domenico volato in cielo - facebook.com facebook