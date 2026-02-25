Referendum costituzionale a Ortona le ragioni del no con il magistrato Domenico Canosa

25 feb 2026

Le ragioni del no al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo in un incontro pubblico con il magistrato Domenico Canosa a Ortona. Venerdì 27 febbraio, alle ore 17,30, l'appuntamento nella sala Eden a cura della sezione “Dario Serafini” dell’Anpi di Ortona. “L’iniziativa - evidenziano gli organizzatori - rappresenta un momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza, in un passaggio cruciale per la tutela dell’equilibrio democratico e dei principi costituzionali. Il quesito del referendum costituzionale mira a cambiare sette articoli della Costituzione. L’Anpi quale presidio di democrazia del Paese, invita tutti e tutte a informarsi e a partecipare a questo importante momento di approfondimento per arrivare al voto del 22 e 23 marzo consapevoli della propria scelta”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

