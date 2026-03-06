A San Giovanni, nel fine settimana, si svolgeranno tre eventi alla Palomar – Casa della cultura, all’interno della rassegna culturale Le piazze del sapere. Gli appuntamenti includono momenti dedicati alla poesia, attività sportive e riflessioni su temi sociali, coinvolgendo il pubblico locale. La manifestazione si svolge nel rispetto del calendario stabilito e vede la partecipazione di vari relatori e atleti.

Arezzo, 06 marzo 2026 – Tre appuntamenti tra letteratura, sport e attualità animeranno il prossimo fine settimana alla Palomar – Casa della cultura, nell’ambito della rassegna culturale Le piazze del sapere. Gli incontri, promossi dal Comune di San Giovanni Valdarno insieme al Centro per il libro e la lettura e a Unicoop Firenze – sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno, si inseriscono anche nel programma di Marzo per le donne, il calendario di iniziative dedicato ai temi della parità, dei diritti e della valorizzazione delle voci femminili. Da venerdì a domenica gli spazi della casa della cultura ospiteranno presentazioni di libri e momenti di confronto che metteranno in dialogo poesia, sport e riflessione sociale, offrendo alla cittadinanza nuove occasioni di partecipazione e approfondimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Le piazze del sapere”: a San Giovanni un fine settimana tra poesia, sport e riflessione sociale

A marzo tornano “Le piazze del sapere”: lettura, fotografia e riflessione socialeArezzo, 3 marzo 2026 – San Giovanni Valdarno, città che legge, conferma il suo impegno nella promozione della lettura e della cultura con il...

San Giovanni. Anche a marzo la rassegna “Le Piazze del sapere”Arezzo, 04 marzo 2026 – Dal 4 al 27 marzo San Giovanni Valdarno rinnova il proprio impegno come “città che legge” con un nuovo calendario della...

Contenuti utili per approfondire San Giovanni.

Temi più discussi: San Giovanni. Anche a marzo la rassegna Le Piazze del sapere; A marzo tornano Le piazze del sapere a San Giovanni Valdarno: un mese di libri e mostre a Palomar; San Giovanni, via libera all’accordo con la Regione: in arrivo 800mila euro per il cinema Bucci; San Giovanni, a Palomar un fine settimana tra libri, poesia e attualità con Le piazze del sapere.

Piazze del sapere e Marzo per le donne: tre appuntamenti a Palomar nel fine settimanaDa venerdì a domenica tre presentazioni di libri alla Casa della cultura di San Giovanni Valdarno tra poesia, sport e attualità con uno sguardo sul ruolo delle donne nella società contemporanea ... msn.com

San Giovanni. Anche a marzo la rassegna Le Piazze del sapereGli eventi si terranno a Palomar, la Casa della Cultura. msn.com

[POST MUTO] Buongiorno da Torre San Giovanni (LE). Photo Credits: @panico.alessio #nonveniteinpuglia #stateviacasa #stateviallecasevostre #puglia #ugento - facebook.com facebook

Artemisia Gentileschi 1593 1653 Nascita di San Giovanni Battista x.com