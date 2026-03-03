A marzo tornano Le piazze del sapere | lettura fotografia e riflessione sociale

A marzo si tengono le nuove edizioni di “Le piazze del sapere”, un evento che comprende incontri sulla lettura, esposizioni fotografiche e discussioni di riflessione sociale. La manifestazione si svolge in diverse location di San Giovanni Valdarno, città nota per la sua tradizione culturale. Partecipano autori, fotografi e studiosi, che presentano le loro opere e approfondiscono temi di attualità e cultura.

Arezzo, 3 marzo 2026 – San Giovanni Valdarno, città che legge, conferma il suo impegno nella promozione della lettura e della cultura con il calendario di marzo della rassegna Le piazze del sapere, organizzata dal Comune in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura e Unicoop Firenze – sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno. Per questo mese, la programmazione si arricchisce di nuove collaborazioni con l'associazione culturale Paro Paro, l'associazione Giglio Blu Firenze, RumorBianc(o) Slow Food Valdarno di Sopra, Fotoclub Il Palazzaccio, rete Ready e il gruppo fotografico Carpe Diem, offrendo al pubblico un mese ricco di incontri, presentazioni e mostre.