San Giovanni Anche a marzo la rassegna Le Piazze del sapere

A San Giovanni Valdarno, dal 4 al 27 marzo, si svolge la rassegna “Le Piazze del sapere” presso Palomar - Casa della Cultura. La manifestazione, dedicata alla promozione della lettura, si tiene anche in questa edizione a marzo e coinvolge diverse iniziative volte a favorire l'incontro tra pubblico e cultura. L’evento si inserisce nel calendario annuale della città come momento di approfondimento e condivisione.

Arezzo, 04 marzo 2026 – Dal 4 al 27 marzo San Giovanni Valdarno rinnova il proprio impegno come "città che legge" con un nuovo calendario della rassegna Le piazze del sapere, ospitata a Palomar - Casa della Cultura. Un mese di incontri, presentazioni editoriali, tavole rotonde e mostre fotografiche che intrecciano letteratura, arti visive e riflessione sociale, con quattro appuntamenti inseriti nel cartellone del "Marzo per le donne". La rassegna è promossa dal Comune in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura e Unicoop Firenze – sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno. Per il mese di marzo si rafforzano inoltre le sinergie con numerose realtà del territorio: l'associazione culturale Paro Paro, l'associazione Giglio Blu Firenze, rumorBianc(O) – Slow Food Valdarno di Sopra, il Fotoclub Il Palazzaccio, la rete RE.