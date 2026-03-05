Guerra in Iran notizie in diretta | nuovi raid sulla capitale Teheran colpisce forze curde nel Kurdistan Trump | Erano fuori controllo ci avrebbero attaccato per primi

Sono in corso nuovi raid sulla capitale iraniana e le forze di Teheran hanno colpito obiettivi nel Kurdistan curdo. La situazione si evolve rapidamente con azioni militari che coinvolgono diverse aree della regione. Le notizie in diretta segnalano un'intensificazione dei combattimenti e operazioni militari da entrambe le parti, mentre le dichiarazioni ufficiali forniscono versioni contrastanti sugli eventi recenti.

Media Usa: migliaia di combattenti curdi basati in Iraq pronti a un’offensiva di terra. Iran: gli Usa si pentiranno amaramente di aver affondato la nostra nave Roma, 5 marzo 2026 – La guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran continua, al suo sesto giorno, ad allargarsi come un’onda, dal Mediterraneo all'Oceano indiano. Una serie di esplosioni hanno colpito Teheran nelle ultime ore. L'Iran ha invece annunciato di aver lanciato un attacco contro il quartier generale delle forze curde nel Kurdistan iracheno. "L'Iran era una nazione fuori controllo e ci avrebbe attaccato se non lo avessi fatto prima io", ha detto Donald Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Iran, Trump: "Era nazione fuori controllo, ci avrebbero attaccato"Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma di dare agli Stati Uniti un voto di 15 su 10 per la guerra con l’Iran.

Iran, la guerra in diretta: Teheran smentisce lancio missile verso la Turchia, senato Usa boccia stop ai poteri di guerra a TrumpRaid congiunti di Israele e Stati Uniti hanno colpito diverse aree di Teheran, prendendo di mira anche il quartier generale dei Basij, la forza paramilitare legata ai Pasdaran. Washington ha destinato ... fanpage.it

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra in Iran: pioggia di missili sugli Emirati Arabi UnitiUltime notizie, ultim'ora oggi: prosegue la guerra in Iran con i nuovi bombardamenti e i missili che hanno colpito gli Emirati Arabi Uniti ... ilsussidiario.net

Secondo Giorgia Meloni bisogna ringraziare Donald Trump, che porta la pace, non la guerra. Ma in che mondo vive - facebook.com facebook

La speranza viene dalla Spagna “No alla guerra!” Il discorso di Pedro Sánchez, un capo di governo con la schiena dritta, che salva l’onore della Spagna e dell’Europa Piero Sansonetti, l’Unità x.com