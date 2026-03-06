Le idee dei ragazzi per gestire le Paggerie

Da ilrestodelcarlino.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani inizia il mese dedicato alle ‘Paggerie’ di Sassuolo, un periodo in cui i giovani avranno un ruolo centrale. Le idee dei ragazzi sono alla base di questa fase, che prevede la trasformazione degli spazi in luoghi di partecipazione attiva. La città si prepara a vivere un momento importante, con gli interventi e le proposte dei giovani al centro dell’attenzione.

Comincia domani il mese più importante per le ‘Paggerie’ di Sassuolo, che diventeranno uno spazio dove i giovani saranno assoluti protagonisti. In collaborazione con il servizio Politiche Giovanili e l’Unione dei Comuni, con il sostegno di Anci e Fondazione Modena, il Comune ha infatti realizzato un progetto che porterà all’apertura di uno spazio dedicato e gestito da under 35, che verranno coinvolti in prima persona nell’individuare spazi e necessità rispetto allo storico edificio, oggi riqualificato a seguito di un’importante investimento – circa 3 milioni di euro - reso possibile da finanziamenti del Pnrr. La struttura, di fronte a Palazzo Ducale, già sede di alcuni uffici comunali poi trasferiti, è pronta ad intraprendere un nuovo percorso a servizio della cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

le idee dei ragazzi per gestire le paggerie
© Ilrestodelcarlino.it - Le idee dei ragazzi per gestire le Paggerie

Le idee dei ragazzi per nuove iniziativeArrivano nuovi contributi a gruppi e associazioni che svolgono la loro attività nei Comuni dell’Unione del Distretto Ceramico.

Le consulte dei ragazzi. Impegno e idee per il futuroSono in tanti e hanno idee per il futuro delle città e dei paesi in cui vivono, sono i ragazzi e le ragazze che compongono le consulte dei giovani...

Altri aggiornamenti su Le idee dei ragazzi per gestire le....

Temi più discussi: Le idee dei ragazzi per gestire le Paggerie; Hackaton Paggerie: sabato un’intera giornata per disegnare il futuro della struttura sassolese; Hackaton Paggerie: sabato un'intera giornata per disegnare il futuro della struttura sassolese.

paggerie le idee dei ragazziLe idee dei ragazzi per gestire le PaggerieSassuolo, lo spazio di fronte a Palazzo Ducale, riqualificato con i tre milioni di euro del Pnrr, ospiterà eventi culturali e aule studio ... ilrestodelcarlino.it

Il Consiglio comunale dei ragazzi. Ecco le idee dei nuovi mordanesiÈ tornato a Mordano il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Dopo un periodo di inattività, infatti, il municipio guidato dal sindaco Nicola Tassinari ha riattivato l’organo che consente ai giovani di far ... ilrestodelcarlino.it

Trova facilmente notizie e video collegati.