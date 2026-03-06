Domani inizia il mese dedicato alle ‘Paggerie’ di Sassuolo, un periodo in cui i giovani avranno un ruolo centrale. Le idee dei ragazzi sono alla base di questa fase, che prevede la trasformazione degli spazi in luoghi di partecipazione attiva. La città si prepara a vivere un momento importante, con gli interventi e le proposte dei giovani al centro dell’attenzione.

Comincia domani il mese più importante per le ‘Paggerie’ di Sassuolo, che diventeranno uno spazio dove i giovani saranno assoluti protagonisti. In collaborazione con il servizio Politiche Giovanili e l’Unione dei Comuni, con il sostegno di Anci e Fondazione Modena, il Comune ha infatti realizzato un progetto che porterà all’apertura di uno spazio dedicato e gestito da under 35, che verranno coinvolti in prima persona nell’individuare spazi e necessità rispetto allo storico edificio, oggi riqualificato a seguito di un’importante investimento – circa 3 milioni di euro - reso possibile da finanziamenti del Pnrr. La struttura, di fronte a Palazzo Ducale, già sede di alcuni uffici comunali poi trasferiti, è pronta ad intraprendere un nuovo percorso a servizio della cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le idee dei ragazzi per gestire le Paggerie

