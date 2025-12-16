Le idee dei ragazzi per nuove iniziative

In vista di stimolare l’innovazione e il coinvolgimento giovanile, i ragazzi propongono nuove iniziative per i gruppi e le associazioni nei Comuni dell’Unione del Distretto Ceramico. Questi contributi rappresentano un’opportunità per rafforzare il tessuto sociale e promuovere progetti che rispecchiano le esigenze e le idee delle giovani generazioni.

Arrivano nuovi contributi a gruppi e associazioni che svolgono la loro attività nei Comuni dell'Unione del Distretto Ceramico. Di concerto con gli assessorati alle Politiche giovanili dei Comuni di Sassuolo, Fiorano, Maranello, Formigine, Prignano, Montefiorino, Palagano e Frassinoro, viene infatti promosso un nuovo avviso pubblico per la realizzazione di progetti proposti da gruppi informali di giovani, associazioni giovanili o dai già citati gruppi informali di giovani insieme ad associazioni. Il Progetto si sviluppa in continuità con il percorso già avviato nel distretto lo scorso anno con il fondo Geco 13, rientra negli interventi previsti dal Fondo Geco 14 ed è realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega in materia di Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, e in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.