Le consulte dei ragazzi. Impegno e idee per il futuro.

Sono in tanti e hanno idee per il futuro delle città e dei paesi in cui vivono, sono i ragazzi e le ragazze che compongono le consulte dei giovani dei vari comuni della Bassa Romagna. Nelle scorse settimane si sono svolte le sedute di insediamento dei vari organi, che hanno portato, in alcuni casi, anche all’elezione di un presidente e vice presidente di consulta: un sindaco dei ragazzi che ha il compito di coordinare i lavori dell’assemblea. A Bagnacavallo siedono due rappresentanti per ogni classe di scuola media e di quinta elementare. A seguito delle votazioni l’assemblea ha scelto come presidente Luca Ginestretti (III D della secondaria di Bagnacavallo) e come vicepresidente Giulia Conti (II D della secondaria di Bagnacavallo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

