Referendum le ragioni del sì Magistrati avvocati e politici al dibattito in sala consiliare

I magistrati, avvocati e politici si sono riuniti in sala consiliare per discutere delle ragioni del sì al referendum sulla giustizia, dopo che la camera penale provinciale ha organizzato un incontro dedicato alla questione. Durante l’evento, sono stati presentati argomenti a sostegno del cambiamento, con particolare attenzione alle proposte di riforma che potrebbero modificare il sistema giudiziario. Tra i partecipanti, alcuni hanno sottolineato come le modifiche potrebbero influenzare i processi e i tempi della giustizia.

Le ragioni del sì al referendum giustizia presentate in Comune. Si è tenuto l'incontro, organizzato dalla camera penale provinciale dal titolo 'Il referendum sulla giustizia, le ragioni del si'. Relatori il professore e legale Giovanni Maria Flora ed il professor Giorgio Spangher, i quali hanno illustrato le ragioni del sì, rispondendo anche alle domande del numeroso pubblico, composto da avvocati, rappresentanti politici e semplici cittadini. Come moderatore era presente il giornalista Massimo Braglia, che ha posto domande di sicuro interesse per il pubblico, toccando anche argomenti di attualità, come le ultime dichiarazioni rese da magistrati esponenti della linea del no.