Raggiunto il target di 500mila firme per il referendum raccolte dal comitato del No | Segnale al governo

Il comitato del No ha annunciato di aver raccolto, nelle ultime ore, 500.000 firme per il referendum sulla riforma della giustizia. Un risultato che rappresenta un chiaro segnale al governo e agli interlocutori istituzionali, sottolineando l’interesse e la partecipazione dei cittadini su questa importante questione. La raccolta prosegue per rafforzare ulteriormente la richiesta di consultazione popolare, nell’ambito di un dibattito pubblico che coinvolge diversi attori del settore giudiziario.

Referendum giustizia, raggiunte 500mila firme contro la riforma - Il ministro della Giustizia, Nordio, attende il 27 per la decisione sul referendum costituzionale ... msn.com

Referendum: Fratoianni, '500mila firme, grande risultato e bella lezione a destra' - "Raggiunte le 500mila firme per il referendum contro la riforma dei pieni poteri di Meloni e compagnia! iltempo.it

Il target dei 10 milioni di smart glasses sarà raggiunto con largo anticipo rispetto al termine di fine anno. La crescente domanda di smart glasses spinge il colosso dell’occhialeria e la casamadre di Facebook a considerare un aumento della produzione facebook

#PNRR Con oltre 2 milioni di cittadini che hanno usufruito delle opportunità di formazione gratuita messe a disposizione dai Punti #DigitaleFacile, è stato raggiunto con oltre 7 mesi di anticipo il target della misura prevista dal PNRR. Scorpi di più ow.ly/LzHV x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.