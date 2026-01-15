Raggiunto il target di 500mila firme per il referendum raccolte dal comitato del No | Segnale al governo

Da fanpage.it 15 gen 2026

Il comitato del No ha annunciato di aver raccolto, nelle ultime ore, 500.000 firme per il referendum sulla riforma della giustizia. Un risultato che rappresenta un chiaro segnale al governo e agli interlocutori istituzionali, sottolineando l’interesse e la partecipazione dei cittadini su questa importante questione. La raccolta prosegue per rafforzare ulteriormente la richiesta di consultazione popolare, nell’ambito di un dibattito pubblico che coinvolge diversi attori del settore giudiziario.

È stato raggiunto poco fa il traguardo delle 500mila firme per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, iniziativa lanciata da un comitato di 15 giuristi, guidati da Carlo Guglielmi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

