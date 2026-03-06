Le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza sono sempre di più

Il numero di donne che si rivolgono ai centri antiviolenza è in costante crescita e i dati relativi al 2025 confermano questa tendenza, proseguendo l’andamento degli anni precedenti. Le richieste di aiuto provenienti da queste strutture si sono fatte più frequenti nel corso degli ultimi anni, evidenziando un incremento continuo di persone che cercano supporto.

I dati sulle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza (Cav) sono in crescita. La tendenza del 2025 segue quella degli anni passati: il numero aumenta ogni anno. A dirlo sono i dati del centro antiviolenza Casa delle donne per non subire violenza di Bologna. La presidente Susanna Zaccaria ne ha parlato all’agenzia Dire: “Sono numeri che fanno impressione - dice Zaccaria - e, come ogni anno, sempre più in crescita. La cifra raggiunta nel 2025 spinge al limite la capacità del centro antiviolenza di dare risposte puntuali alle donne che si rivolgono a noi, a parità di finanziamenti e personale. Non sappiamo se i numeri corrispondono a un aumento dei casi di violenza, certamente certificano che sempre più donne ci chiedono aiuto e si fidano delle risposte che riusciamo a dare”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

8 marzo, Cna al fianco delle donne: confermate le donazioni ai centri antiviolenzaSostegno concreto alle Case Rifugio e al progetto dell'Ausl Romagna: "Impegnate per l'educazione al rispetto e contro ogni discriminazione" “Vorremmo...

Indennizzi agli operatori del trasporto pubblico aggrediti e niente ticket sanitario per le donne nei centri antiviolenzaRegione Lombardia riconosce un contributo a titolo di indennizzo agli operatori del trasporto pubblico locale e regionale vittime di reato in...

Oggi, che è la giornata contro la violenza sulle donne, le maestre hanno voluto fare una bellissima

Una selezione di notizie su Le donne che si rivolgono ai centri....

Discussioni sull' argomento Prevenzione per le donne vittime di violenza: al via il progetto La salute è di tutte; Centro Donna, nuovo sportello contro la violenza di genere; Un mese di iniziative per le donne -; Verso l'8 marzo: venerdì flash mob in piazza e poi aperitivo con Mia.

Prevenzione per le donne vittime di violenza: al via il progetto La salute è di tutteVisite senologiche e cardiologiche dedicate alle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza: il roadshow La salute è di tutte, promosso da D.i. quotidianosanita.it

Questo weekend festeggiamo le donne. La Festa della Donna non è solo un giorno sul calendario. È il ricordo di tutte le donne che hanno lottato prima di noi. Hanno lottato per la nostra indipendenza. Per essere ascoltate. Per essere viste. Per essere rispett - facebook.com facebook

Dieci cose che tutte le donne (e i loro partner) dovrebbero sapere x.com