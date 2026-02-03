Indennizzi agli operatori del trasporto pubblico aggrediti e niente ticket sanitario per le donne nei centri antiviolenza

La Regione Lombardia ha deciso di riconoscere un indennizzo agli operatori del trasporto pubblico che vengono aggrediti durante il servizio. La misura mira a supportare chi, lavorando, si trova a dover affrontare situazioni di violenza. Intanto, nei centri antiviolenza, le donne non potranno più ottenere il ticket sanitario gratuito, una decisione che ha suscitato molte polemiche.

Regione Lombardia riconosce un contributo a titolo di indennizzo agli operatori del trasporto pubblico locale e regionale vittime di reato in servizio. È quanto prevede una delibera di Giunta approvata su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, che rende definitiva una misura adottata negli ultimi tre anni in via sperimentale. Il contributo è previsto per tutti gli operatori vittime di un reato a partire dal 1° gennaio 2026, sia che subiscano danni permanenti o inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa ed è riconosciuto, in caso di decesso dell’operatore, ai familiari.🔗 Leggi su Bergamonews.it

La Regione Lombardia ha approvato un’ordinanza che elimina il ticket sanitario per le donne vittime di violenza.

La Regione Lombardia ha deciso di eliminare il ticket sanitario per le donne che denunciano violenza e seguono un percorso nei Centri Antiviolenza.

