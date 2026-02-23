Il caro carburanti continua a ruggire con il diesel che vola a 1,71 euro Ecco come sono cambiati i prezzi dal primo gennaio 2026 quando sono scattate le nuove accise

Il rialzo dei prezzi dei carburanti si deve all’aumento delle accise che è iniziato il 1° gennaio 2026. Il costo del diesel ha raggiunto 1,71 euro al litro, il livello più alto da quasi tre mesi. La crescita si riflette sulle spese quotidiane degli automobilisti, che devono affrontare un nuovo incremento nel prezzo del pieno. La situazione resta delicata, poiché i costi continuano a salire senza segni di rallentamento.

Il pieno di benzina e diesel pesa sempre di più. Dopo una breve pausa, il gasolio torna a farsi sentire nelle tasche degli automobilisti e tocca quota 1,71 euro al litro nella media nazionale self service, il livello più alto dallo scorso 25 novembre. Un rialzo lento ma costante che non sembra conoscere sosta. Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana su circa 20mila impianti, la benzina self service si attesta a 1,661 euro al litro, mentre il diesel self service sale a 1,710. Al servito si arriva a 1,801 per la benzina verde e addirittura a 1,847 per il gasolio. Il problema è che in autostrada va anche peggio con il diesel self service a 1,811, e il servito a oltre 2,07 euro.

Nuove accise sui carburanti: il diesel diventa più caro della benzina (dopo anni)Con l'entrata in vigore delle nuove accise, il prezzo del diesel ha superato quello della benzina, invertendo la tendenza degli ultimi tre anni.

