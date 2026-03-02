A Milano, le stiliste sono tornate in scena dopo la fashion week e la sfilata di Gucci, che si è svolta recentemente. La città si sta già preparando per le prossime presentazioni di moda, con nuove collezioni e design in mostra. Le vetrine dei negozi si riempiono di capi e accessori, mentre gli eventi si susseguono nel calendario milanese.

A giro-fashion week milanese terminato e sfilata di Gucci metabolizzata (ne abbiamo scritto il 27 febbraio, ma le polemiche off the record della stampa, non solo nazionale, per quella visione estremizzata dell’italianità, insomma quel presentarci come i cafoni che in genere siamo e non come gli aristocratici rentier che crediamo di essere non si sono ancora placate), è arrivato il momento di una riflessione lungo due filoni differenti. Il primo, inevitabile e anche urgente da dichiarare essendo noi del “Foglio” e con il suo inserto moda forti sostenitori delle carriere femminili ai vertici del sistema con premi di laurea e borse di studio nelle discipline Stem, è il ritorno delle donne ai vertici delle direzioni artistiche di brand internazionali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Vi siete accorti che a Milano sono tornate le stiliste, vero?

