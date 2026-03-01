Clochard dorme alla pensilina | Merita dignità

Da alcuni mesi, un uomo senza fissa dimora si sistemato sotto la pensilina dei bus in piazza America a Tonfano. Ogni giorno, utilizza quello spazio come punto di sosta, trovando riparo dal sole e dalla pioggia. La sua presenza è visibile e consolidata, suscitando attenzione tra i passanti e i residenti della zona. La sua condizione e il suo diritto a una vita dignitosa sono al centro dell’attenzione locale.

Da diversi mesi la pensilina dei bus in piazza America, a Tonfano, è diventata la "casa" di un clochard. La situazione è stata segnalata dai commercianti al Comune, più che altro per una questione igienico-sanitaria visto che si tratta di una persona mite. L'impasse porta però il consigliere di maggioranza Giacomo Vannucci della "Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto" (nella foto) a rivolgere un appello all' amministrazione comunale affinché si trovi una soluzione. "Dopo le innumerevoli segnalazioni dei cittadini – scrive – sento il dovere di prendere posizione. La mia preoccupazione nasce prima di tutto da una questione umana: in quella pensilina vive stabilmente un uomo che dorme all'aperto, esposto al freddo, alla pioggia, all'umidità, in una condizione di fragilità che interroga la coscienza di tutti noi.