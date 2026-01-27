L’attaccante in prestito ai biancocelesti Parabola Maldini nuova chance alla Lazio

In un contesto di rinnovamento, Daniel Maldini ha ricevuto una nuova opportunità alla Lazio, segnando un momento di crescita nella sua carriera. Dopo un passato di alti e bassi, il giovane attaccante si prepara a dimostrare il suo valore in un ambiente che può offrire nuova stabilità e sfide importanti. Questo trasferimento rappresenta un passo significativo nel percorso di sviluppo professionale e personale.

Dall'anno boom all'anno flop. Era il 16 novembre 2024 quando l'allora ct azzurro Luciano Spalletti, alla vigilia del grande match di Nations League contro la Francia, incoronava il 23enne Daniel Maldini sul trono di nuovo talento del nostro calcio, paragonandolo addirittura al coetaneo Jannik Sinner, numero uno al mondo nel tennis. "A me Maldini dà l'impressione di avere il colpo facile, l'eleganza dentro la sostanza di creare qualcosa di super facile per le qualità che ha, anche ora che l'ho rivisto in questi allenamenti", assicurava Spalletti. Due mesi dopo il salto di qualità, dal Monza ultimo all' Atalanta di Gasperini allora in corsa per lo scudetto: acquisto "pesante" da 14 milioni, per rimpiazzare Zaniolo.

