La Fiorentina ha affrontato una serata difficile a Udine, dopo aver perso contro lo Jagiellonia in coppa. La squadra è stata protagonista di una prestazione da dimenticare, che si aggiunge a una serie di risultati deludenti. La partita si è conclusa con un risultato negativo, aggravando le difficoltà della formazione. La situazione in classifica si fa sempre più complicata per i viola.

Firenze, 2 marzo 2026 - Ennesima serata complicata per la Fiorentina, che dopo la notte da incubo in coppa contro lo Jagiellonia si ripete a Udine. Fiorentina mai in partita, surclassata dalla fisicità degli avversari (che pur non vincevano da un mese) e alle prese sempre con i soliti errori su palla inattiva, con la gara sbloccata da azione d'angolo. Paolo Vanoli ha riproposto un improbabile 3-5-2 che non ha dato i frutti sperati. Dopo questo secco 3-0, adesso una settimana di lavoro in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Parma. Questa l'analisi del tecnico della Fiorentina a fine partita. «Sapevamo che l'Udinese era una squadra fisica, noi però siamo arrivati sempre tardi sulle seconde palle, con una prestazione che ha proseguito quella negativa in Conference. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vanoli: "I calciatori si facciano un esame di coscienza. Ora le partite che contano"

Leggi anche: Fiorentina, Vanoli scarica le responsabilità sui calciatori: “Si facciano l’esame di coscienza”

Leggi anche: Fiorentina battuta a Napoli (2-1). Segna Solomon e palo di Piccoli che poi si mangia il pari. Arriva Paratici: Vanoli sotto esame. Pagelle

Contenuti e approfondimenti su Vanoli: "I calciatori si facciano un esame di coscienza.

Temi più discussi: Fiorentina Jagiellonia, Vanoli: 'Sarà un esame di maturità, la squadra sta crescendo'. Video; Fiorentina-Pisa, Vanoli: Grazie ai tifosi, vittoria importante. Gud? Ha fatto un bel gesto venendo in panchina; Fiorentina, Vanoli: Domani test importante per la mentalità. Gud? Ecco le sue condizioni; Fiorentina in campo per i playoff di Conference League.

Fiorentina, Vanoli: I calciatori facciano esame di coscienza. Zero tiri in porta, che rabbiaL’Udinese è una squadra molto fisica e arrivare sempre in ritardo sulle seconde palle ha agevolato il loro gioco. Sembrava la prosecuzione. tuttomercatoweb.com

Fiorentina, Vanoli scarica le responsabilità sui calciatori: Si facciano l’esame di coscienzaPaolo Vanoli non fa come i capi che si assumono le responsabilità. Lui, questa volta, le scarica sui giocatori: li invita a fare un esame di coscienza. Pazzesco! Ecco le parole dell'allenatore dopo ... firenzepost.it

#Vanoli: “I giocatori si facciano un esame di coscienza. #Kean ha un fastidio alla tibia” x.com

Fiorentina: no, così non va. A Udine arriva un pesante ko (3-0). Prossimo turno al Franchi arriva il Parma: sfida davvero delicatissima per la squadra di Vanoli - facebook.com facebook