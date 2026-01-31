A 4,9 milioni di fuori sede viene negato ancora il diritto di voto La nostra battaglia va avanti

Per milioni di italiani che vivono all’estero o lontano dal proprio Comune, il diritto di voto rimane ancora un miraggio. Nonostante le promesse, la possibilità di votare per posta non è ancora garantita nel nostro Paese. La battaglia per ottenere questa possibilità prosegue, mentre all’estero già funziona da anni, come in Spagna, dove chi è distante può fare richiesta e votare senza problemi. In Italia, invece, milioni di cittadini continuano a vedersi negato questo diritto fondamentale.

A cura di Yari Russo* Anno 2026. In Spagna, se sei lontano dal tuo comune di residenza, puoi votare per posta facendone richiesta presso gli uffici elettorali. In Francia, puoi delegare una persona del tuo stesso comune affinché voti al tuo posto. In Estonia puoi addirittura votare elettronicamente, dovunque tu sia, e modificare liberamente il voto fino al giorno delle elezioni. Anno 2026. In Italia, Marco, studente palermitano che vive a Milano, dovrà spendere centinaia di euro per tornare a casa e votare per il referendum sulla giustizia. Elisa, giovane lavoratrice, che dalla sua Napoli si è trasferita a Torino, dovrà scegliere se esercitare un suo diritto perdendo denaro e giorni di ferie o se rinunciarvi del tutto.

