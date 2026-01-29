La destra blocca la possibilità per i fuorisede di votare al referendum di marzo. Secondo il leader di Sinistra Italiana, Fratoianni, questa scelta deriva dalla paura di perdere voti. La decisione spacca l’opinione pubblica e mette in discussione il diritto di chi studia o lavora lontano da casa di partecipare alle urne.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "La destra boccia la possibilità per i fuorisede di poter votare al referendum del 22 e 23 marzo perché hanno paura". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni del Tg1. "Hanno paura che vincano le ragioni del No - aggiunge il leader di SI - e hanno paura di perderlo. Sanno che gli italiani hanno capito che questa controriforma non ha nulla a che vedere con i problemi della giustizia e su come risolverli. Serve solo - conclude Fratoianni - a colpire l'autonomia della magistratura". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Fratoianni, 'destra boccia voto fuori sede perché ha paura'

Approfondimenti su Fratoianni Referendum

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, invita la destra a cambiare idea e a permettere a milioni di italiani di votare.

Questa mattina, il ministro Boccia ha criticato il governo per aver bloccato il voto ai fuori sede durante il referendum sulla giustizia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Fratoianni Referendum

Referendum: Fratoianni, 'destra boccia voto fuori sede perché ha paura'Roma, 29 gen. (Adnkronos) - La destra boccia la possibilità per i fuorisede di poter votare al referendum del 22 e 23 marzo perché hanno paura. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni del ... iltempo.it

Referendum, schiaffo ai fuorisede e il Tar boccia il ricorso sulla dataChiusa la porta ai 5 milioni di italiani che dovranno tornare nei loro Comuni per poter votare sulla giustizia il 22 e 23 marzo ... repubblica.it

Ampio spazio è stato dedicato al referendum sulla giustizia. Su questo fronte, la posizione di AvS è stata espressa in maniera netta. Fratoianni ha sostenuto che una vittoria del “sì” determinerebbe un indebolimento dell’autonomia e dell’indipendenza della ma - facebook.com facebook

#ReferendumGiustizia : se vince il Si magistratura meno libera. #Avs #IoVotoNO x.com